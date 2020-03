Semino Rossi 2007: Gern legt er bei seinen Auftritten die Hand auf sein Herz! Bildrechte: imago/STAR-MEDIA

Dabei hatte die Liebesgeschichte der beiden so romantisch begonnen. Semino Rossi kam 1985 als Straßensänger nach Österreich, um sein Glück zu machen. Das allerdings dauerte eine ganze Zeit, jedenfalls beruflich. Privat jedoch kam das Glück recht schnell zu dem jungen Sänger. 1986 verliebte er sich in die Südtirolerin Gabriele, das Paar heiratete 1991. Zwei Töchter machten die Familie komplett. Bis der berufliche Erfolg eintrat dauerte es noch einige Jahre. Erst 2004 konnte Semino Rossi wirkliche Erfolge feiern. All die Jahre hielten er und seine Frau zueinander. Im vorigen Jahr teilte der Sänger seinen Fans mit, dass er zum ersten Mal Opa geworden ist.