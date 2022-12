Jetzt gibt es keine Ausrede mehr! Denn ein Smartphone mit WhatsApp hat mittlerweile ja fast jeder. Wer also einen lieben Menschen mit einem ganz persönlichen Glückwunsch im Radio überraschen will, muss nur noch zum Handy greifen. Einfach eine Mitteilung an die MDR SCHLAGERWELT schicken: Wer soll gegrüßt werden? Was ist der Anlass? Wer grüßt? Und wann soll der Gruß gesendet werden? Auch Wunschtitel sind möglich, müssen aber ins Programm passen.