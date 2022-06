Meine Schlagerwelt: Wir dürfen ja gerade eine neue Sängerin kennenlernen. Du bist jetzt als Senta unterwegs und nicht mehr als Oonagh, warum eigentlich nicht?

Senta: Das hatte viel mit Corona zu tun, weil die Musikindustrie ja lahmgelegt wurde. Dann habe ich mir sehr viel Zeit genommen und vieles hinterfragt. Ich habe einfach gemerkt, dass ich da rausgewachsen bin und dass ich dem auch nicht mehr gerecht werden kann. Ich hatte nur dieses Gefühl im Gepäck und war total überfordert damit, denn da hängt ja so viel dran: so viele Menschen, die diese Musik lieben, ein großes Team. Dann bin ich losgegangen und habe einfach Musik gemacht. Es hat sich über die Zeit gezeigt, dass da die Sehnsucht ist, immer authentisch zu sein.

Meine Schlagerwelt: Wie schwer war es für dich, Oonagh loszulassen?



Senta: Es war schmerzhaft. Es war eine emotionale Achterbahnfahrt. Bis dahin dachte ich, ich bin gut im Loslassen. Und dann habe ich gemerkt, ich klammere mich da so fest. Ich hab die Zeit geliebt und ich ehre die Vergangenheit auch, bloß ich trau mich jetzt endlich diesen Schutz eines Künstlernamens wegzulassen und möchte gern transparenter sein und ehrlicher.

Meine Schlagerwelt: Wieviel Senta steckte denn vorher in Oonagh und wieviel Oonagh wird zukünftig in Senta stecken?

Senta: Ich würde sagen, dass Oonagh eine Facette von mir war. Sie war die spirituelle Seite, die in mir steckt. Das ist jetzt auch mit Senta nicht getrennt von Oonagh. Das ist ein Teil von mir, aber ich bin noch so viel mehr. Ich werde auch Songs mitnehmen von Oonagh und auf Konzerten dann im Senta-Style neu arrangieren.

"Ich will auch für andere Künstler produzieren"

Meine Schlagerwelt: Wie ist denn die neue Musik von Senta?

Senta: Frische, deutsche Popmusik mit Themen, die auch in der Oonagh-Welt immer präsent waren. Es wird aber auch persönlicher: Beziehungen, Liebe und wie ich mich als Frau begreife. Ich sehe das mit Senta auch ein bisschen als ein politisches Sprachrohr.



Meine Schlagerwelt: Es kommt ja am 1. Juli auch wieder ein neuer Titel...

Senta: Genau. "Musik Musik" heißt der Song - eine richtig geile Nummer. Ich freu mich so sehr. In dem Song geht es darum, das Hier und Jetzt zu feiern. Ich habe eine zeitlang viel auf der Überholspur gelebt und hab nur die Zukunft geplant oder in Erinnerung geschwelgt. Es geht auch darum die kleinen Dinge zu schätzen und nicht immer zu wissen, wie es weitergeht.

Meine Schlagerwelt: Wie sehr wirkst du an den neuen Produktionen mit?

Senta: Ich hab mir zuhause ein eigenes kleines Studio gebaut und produziere jetzt auch Demos. Und ich will auch für andere Künstler produzieren in Zukunft.

Meine Schlagerwelt: Woher kommt denn diese neue Kreativität und Schaffenskraft?

Senta: Es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn ich merke, wie sich alles verändert, wie die Resonanz ist. Wieviele Ideen ich habe und wieviel Spaß. Ich habe mir sogar einen Schach-Lehrer organisiert, weil ich es geil fand, strategische Eröffnungen zu lernen. Ich hab dabei so viele kleine Weisheiten gelernt, die ich für das Leben mitgenommen habe.

"Ich kaufe nur noch Second-Hand-Kleidung"

Meine Schlagerwelt: Dir sind Themen wie Achtsamkeit und Nachhaltigkeit im Leben ja sehr wichtig geworden. Wie äußert sich das?

Senta: Ich habe versucht, unbewusstes Konsumieren in bewussteres Konsumieren umzuwandeln. Ich hab auch ein Workshop gemacht, mit der Frage, wie kann man nachhaltiger Konzerte gestalten und dabei so viel gelernt. Ich kaufe seit über einem Jahr nur noch Secondhand-Kleidung und ich liebs. Ich esse kein Fleisch mehr. Ich habe einen eigenen Garten und versuche immer mehr autarker zu leben. Ich habe sogar einen Wurm-Kompost zuhause in der Wohnung.

Meine Schlagerwelt: Du hast neulich in den sozialen Netzwerken einen sexuellen Übergriff thematisiert, der dir in Berlin widerfahren ist. Warum bist du diesen Schritt in die Öffentlichkeit gegangen?