Sein größter Hit "Verdammt, ich lieb dich" ist 31 Jahre alt, er selbst 63. Viele Menschen denken in diesem Alter an Rente, nicht Matthias Reim. In einem Interview mit Gala.de verriet der Musiker, dass er noch 20 Jahre auf der Bühne stehen möchte, dass noch so viel Leben in ihm sei.



Matthias Reim ist Vater von sechs Kindern mit fünf verschiedenen Frauen. Zwei von ihnen, Julian und Marie (Tochter von Matthias und Schlagersängerin Michelle) haben bereits ihre Schlager-Karrieren gestartet. Die Frau an der Seite von Matthias Reim, Christin Stark, ist gerade einmal 31 Jahre alt, 32 Jahre jünger als er. Klar, dass immer wieder die Frage nach einem gemeinsamen Kind gestellt wird.