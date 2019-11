Das nennt man perfektes Timing: Der SCHLAGERBOOOM 2019 steht vor der Tür und Florian Silbereisen bereitet sich auf eine Show mit den ganz großen Stars der Schlagerszene vor. Und er ist sich natürlich auch selbst nicht für die eine oder andere Überraschung zu schade. So wird der Moderator und Sänger neben Stars wie Roland Kaiser und Andrea Berg auch selbst singend auf der Bühne stehen - und das mit einem altbekannten Duett-Partner: Mit Schlagerlegende Thomas Anders sang Silbereisen bereits beim SCHLAGERBOOOM 2018 ihren gemeinsamen Song "Sie sagte doch sie liebt mich", der zu einem Megahit avancierte.

Thomas Anders und Florian Silbereisen gemeinsam auf der Bühne bei den Schlagern des Jahres 2018 Bildrechte: imago/Future Image

Über 11 Millionen Menschen sahen sich das zugehörige Musikvideo bereits auf Youtube an. Jetzt legen die beiden nach: Mit ihrem neuen Duett "Sie hat es wieder getan" schließen Anders und Silbereisen inhaltlich direkt an ihren Hit aus dem letzten Jahr an. Diesmal haben die ehemaligen Widersacher aus dem letzten Song etwas gelernt: wie wichtig ihre gute alte Männerfreundschaft doch ist.