Wegen Coronavirus: Schlagerlovestory mit Florian Silbereisen verschoben

Florian Silbereisen muss am 14. März leider pausieren. Bildrechte: imago/Future Image

Jetzt sorgt das Corona-Viurs also auch in der Schlager-Welt für Aufregung!

Die anstehende Silbereisen-Show "Schlagerlovestory 2020 - Die total verliebte Frühlingsshow" wird verschoben. Der für die Produktion zuständige Mitteldeutsche Rundfunk hat sich wegen der in Deutschland grassierenden Corona-Epidemie dazu entschieden.

Eigentlich sollten nächsten Samstag viele Schlagerstars in einer romantischen Feste-Show auftreten. Geplant waren Auftritte von Howard Carpendale, Jana Ina und Giovanni Zarrella, Ben Zucker, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Beatrice Egli, Thomas Anders, Vicky Leandros und vielen weiteren Stars. Doch ihnen und allen Schlagerfans macht das Corona-Virus ein Strich durch die Rechnung.

Die Veranstaltung mit mehr als 5000 Besuchern war für den 14. März 2020 in der Messehalle in Halle (Saale) geplant und sollte wie immer live im ERSTEN ausgestrahlt werden.

Massenveranstaltungen können zur schnelleren Verbreitung des Virus beitragen. Mit Blick auf unsere Verantwortung für die Gesundheit unserer Besucherinnen und Besucher, aber auch mit Blick auf unsere gesellschaftliche Verantwortung, haben wir schweren Herzens diese Entscheidung treffen müssen. Die vom Robert Koch Institut herausgegebenen Handlungsempfehlungen für Massenveranstaltungen können wir so kurzfristig nicht umsetzen. Aus diesem Grund ist in der augenblicklichen Situation eine Verschiebung der Veranstaltung unserer Meinung nach die einzig richtige Entscheidung.

Mit der Entscheidung die Sendung wegen des Coronavirus zu verschieben, ist der MDR aber nicht allein. Schon andere Großveranstaltungen wurden in den letzten Tagen verschoben oder ganz abgesagt. So wurden beispielsweise die Reisemesse ITB und die Leipzig Buchmesse abgesagt und die Fitnessmesse FIBO in Köln auf die zweite Jahreshälfte verschoben.