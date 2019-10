Das sind die Stars beim SCHLAGERBOOOM

Ein letzter freier Platz auf der Bühne muss allerdings erst noch besetzt werden. Vier junge Künstler bekommen noch eine SCHLAGERCHANCE IN LEIPZIG und kämpfen um den letzten freien Platz auf der ganz großen Schlagerbühne! Unterstützt werden sie dabei von Stars wie Ute Freudenberg, Giovanni Zarrella, Inka Bause oder Semino Rossi. Wer es am Ende schafft, seht ihr am 18. Oktober im MDR Fernsehen.