Die Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar ist für Groß und Klein eine ganz besondere. In der Silvesternacht wird meistens viel gefeiert, aber manchmal geht auch richtig was schief. Wir haben bei den Schlagerstars nachgefragt, welche Silvester-Horrorgeschichten sie schon erlebt haben.

Tanja Lasch bekommt Bass-Box auf den Kopf

Der schlimmste Silvesterabend für Tanja Lasch endete mit heftigen Kopfschmerzen. Die kamen jedoch nicht etwa von zu viel Sekt, sondern von einer Bass-Box. Die 46-jährige Sängerin erzählt im Interview von einer Silvesterparty, die sie in jungen Jahren in einem Jugendclub verbracht hat.

Da waren so Stühle und in der Ecke oben drüber hing eine Bass-Box und die ist mir dann mit der Ecke auf den Kopf gefallen. Ich bin dann nachts mit einer leichten Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gekommen. Neben mir lagen die Leute, verarztet wegen irgendwelchen Knallern. Das war das skurrilste Silvester bei mir.

Daniel Sommer: "Scheibe kaputt, alles kaputt."

Im Krankenhaus endete auch eine Silvesternacht bei Daniel Sommer, allerdings nicht für ihn, sondern für einen Partygast. Der Schlagersänger und -texter erinnert sich an eine große Party in seiner ehemaligen WG. Knapp 60 Leute seien dort gewesen, alles Freunde und Bekannte, bis auf eine Person. "Und diese Person ist am Ende im Treppenhaus durch die Haupteingangstür geflogen, Scheibe kaputt, alles kaputt", erzählt der 29-Jährige. "Die Person wurde danach mit dem Krankenwagen abgeholt. War am Ende alles gut, hat sich nicht groß verletzt, aber das Silvester werde ich immer im Kopf behalten."

Der Klassiker - Krank zum Jahreswechsel

Einen Silvesterabend krankheitsbedingt verpasst haben sicherlich schon viele von uns - auch bei den Schlagerstars kommt das vor. Laura Wilde erzählt uns von einem Jahreswechsel, an dem sie sich auf der Couch schonen und auskurieren wollte, weil am 2. Januar ein Auftritt beim MDR angestanden habe. "Das war so schlimm, weil ich dann nachts um 12 alle draußen gehört habe und die haben angestoßen und sich umarmt und ich war mit meinem Husten und Schnupfen daheim", erzählt sie. Auch Sänger und Songwriter Chris Cronauer kann sich an eine "kranke" Silvesternacht von 2016 auf 2017 erinnern. Damals habe er über Nacht eine Grippe bekommen. Vorher sei er aber noch in Österreich im Club feiern gewesen, doch dann sei es schlagartig bergab gegangen.

Ich musste mich die ganze Nacht übergeben. Das war sehr übel und das an Silvester. Ich dachte, ich sterbe auf der Toilette. Das war nicht schön.

Claudia Jung: "So manches Silvester verschlafen"

Lässt es zu Silvester auch gern ruhig angehen: Claudia Jung. Bildrechte: imago/STAR-MEDIA Schlagersängerin Claudia Jung lässt es nicht krankheitsbedingt, sondern ganz freiwillig ruhig angehen. "Ich muss gestehen, ich hab schon so manches Silvester verschlafen", verrät sie uns im Interview. Häufig habe sie zum Jahreswechsel auch Auftritte, wenn aber mal keiner anstand, dann habe sie sich auf einen ganz ruhigen Silvester-Abend zu Hause gefreut: "Keine Freunde eingeladen, sondern so ein ganz gemütliches Silvester, nur für uns. Hab ich auch schon verpennt, kann passieren."

Eric Philippi: "Ein sehr peinlicher Moment."