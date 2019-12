Ross, Mareile und Ute Freudenberg Bildrechte: MDR/Weigt

Übrigens ist das bereits die fünfte Silvestershow, die beide gemeinsam moderieren. Und so schwelgen Mareile und Ross in Erinnerungen an vergangene Shows aber auch an das vergangene Jahr: Für Mareile war die Trauung von Heidi Klum mit Bill Kaulitz die Hochzeit des Jahres und 2019 wurde das 50. Jubiläum der ersten Mondlandung groß gefeiert. Am 21. Juli 1969 landeten Neil Armstrong und Buzz Aldrin mit Apollo 11 auf dem Mond und betraten als erste Menschen dessen Oberfläche. Der Mond ist übrigens auch Bestandteil zahlreicher Schlagertitel:

- Andrea Berg: "Ich schieß dich auf den Mond"

- Die Prinzen: "Mann im Mond"

- Chris Doerk: "Häng den Mond in die Bäume"