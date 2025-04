"Ich wollte einfach zum Muttertag Blumen zum Grab bringen [...], hab auf dem Weg gepflückt, was ich finden konnte", erinnert er sich. "Und jetzt komme ich am Friedhof an und stelle fest, dass alle anderen Grabsteine so richtige Blumensträuße haben, so richtig schöne Rosen und Lilien und da sahen meine Feldblumen nicht so toll aus dagegen." Und so wurde der kleine Junge kurzerhand zum Blumendieb.