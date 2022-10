Sängerin ist single Melissa Naschenweng sucht noch ihren "Bergbauernbuam"

Seit Jahren gehört Melissa Naschenweng zur obersten Riege der österreichischen Schlagerstars. Mit ihrem Akkordeon und ihrer pinken Lederhose ist sie so etwas wie das Pendant zu Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier. Ihr neues Album "Glück" ist seit zwei Wochen an der Spitze der österreichischen Charts und auch in Deutschland und der Schweiz erfolgreich. Doch in Liebesdingen ist bei Melissa Naschenweng aktuell kein Erfolg in Sicht. Der BILD verriet die Sängerin jetzt in einem Interview: