Weihnachten und Christmas Königsberger Klopse & Roastbeef: Weihnachten bei Ross & Paul

Hauptinhalt

Bei Ross Antony & Paul Reeves wird zuerst nach deutscher und am nächsten Tag nach englischer Tradition Weihnachten gefeiert. Und so stehen am 24.12. Königsberger Klopse und am 25. Roastbeef auf dem Tisch.