Eric Philippi steht an Heiligabend auf dem heimischen Balkon. Natürlich nicht ganzen Abend, sondern nur für eine kleine musikalische Einlage. Der Schlager-Newcomer hat zusammen mit seinem Papa nämlich eine ganz besondere Weihnachtstradition, wie er uns verrät:

Mein Papa ist auch Trompeter. Wir spielen dann auf dem Balkon und werfen uns die Weihnachtslieder von Balkon zu Balkon hin und her. Das ist eine sehr musikalische Straße mit noch drei, vier anderen Instrumentalisten. Eric Philippi

Eric Philippi kommt aus einer musikalischen Familie. Hier spielt er seinen Eltern ein Ständchen. Bildrechte: dpa Der 24. Dezember fängt für den Musiker jedoch mit einem kompletten Kontrastprogramm an: "Traditionsgemäß treffen wir uns mit meinen Jungs bei mir in der Garage und dann ist es oft der Fall, dass es ein, zwei Glühwein zu viel waren und jeder eigentich weiß: 'Hätten wir mal besser sein lassen'", erzählt er mit einem verschmitzten Lächeln. Aber wer kann es ihm verdenken? Schließlich stehen die Feiertage bei vielen Familien im Zeichen des Genusses.

So erzählt beispielsweise Melissa Naschenweng: "Es werden an Heiligabend Würschtl mit Sauerkraut gegessen. Ganz traditionell. Es wird auch geweihraucht, was ja das Böse fernhalten soll und Glück ins Haus bringt. Dann wird musiziert."

Auch Melissa Naschenweng musiziert an den Feiertagen. Bildrechte: IMAGO / Bildagentur Monn Bei der österreichischen Musikerin findet am 24. außerdem alles doppelt statt, weil sie ein Trennungskind sei, erzählt sie: "Das heißt das Christkind kommt bei mir zweimal, aber Essen tu ich dann doch nur einmal. Meistens", sagt sie lachend.



Festlich gekocht wird auch bei Eloy de Jong: "Am 24. koche ich selber, da gibt es ein traditionelles Weihnachtsdinner und dann ist unsere Tochter auch bei uns", erzählt uns der Sänger. Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger bringen das Programm der Feietage gut auf den Punkt:

An Weihnachten arbeiten wir unsere F-Liste ab: Fressen, Faulenzen, Fernsehen... Daniela Katzenberger

Weihnachtszeit ist Familienzeit

Auch bei Anna-Carina Woitschack wird an den Weihnachtstagen geschlemmt: "Ich werde definitiv mit meiner Familie Weihnachten verbringen. Meine Mama macht so ziemlich die beste Weihnachtsgans überhaupt", sagt sie im Interview. Im Vordergrund steht für die Sängerin an Weihnachten aber etwas ganz anderes. "Meine Eltern sind nun schon ein bisschen älter, mein Papi wird nächstes Jahr 80 und da darf man auch über jedes Weihnachtsfest froh sein, an dem man mit der Familie um den Weihnachtsbaum sitzt", sagt sie und fügt nachdenklich hinzu: "Ich denke, das werde ich in diesem Jahr ganz besonders genießen."

Die gemeinsame Zeit mit der Familie steht auch für Schlagerlegende Roland Kaiser im Vordergrund. Voller Vorfreude erzählt er uns: "Wir fahren am 22. in die Berge mit allen unseren Kindern und Enkelkindern und machen dann da 14 Tage Urlaub [...] und da beginnt dann die sogenannte Winterentspannung."

Bei DJ Ötzi geht es ab auf die Skipiste. Bildrechte: IMAGO / Future Image In den Bergen sowieso schon zu Hause ist DJ Ötzi. Der Musiker, der sich erst vor Kurzem den Traum eines Duettes mit seiner Tochter erfüllt hat, beginnt die Weihnachtstage besonders aktiv: "Wir schmücken am 23. den Baum, damit wir am 24. Ruhe haben. Da gehen wir sowieso meistens Skifahren, weil wir die Berge und die ganze Energie für uns haben, weil das fast niemand auf der Piste ist."

Schlager-Gentleman Thomas Anders verbringt die Festtage ebenfalls im Kreise seiner Liebsten: "Das ist ganz privat und wirklich ganz familiär. Also wir sind mit Familie und den engsten Freunden bei uns zu Hause an Heiligabend", erzählt er. Eine Regel ist ihm bei dieser Familienzeit besonders wichtig: