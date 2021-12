In Südafrika ist es wie der Kölner Karneval, in den USA wiederum auch ganz anders. Dort bist du über die Feiertage vor allem mit Freunden und Nachbarn zusammen.

Ross Antony ist ein echter Weihnachtsfan. Vor allem die Weihnachtsdekoration ist sein absolutes Steckenpferd. Bereits Anfang November stellt er in seinem Haus die ersten Weihnachtsbäume auf. Bei Ross gibt es eben nicht nur einen, sondern manchmal sogar neun oder zehn Weihnachtsbäume - und alle sehr glitzernd geschmückt. Am Weihnachtsabend gibt es dann einen Teil der Geschenke und ein festliches Dinner, und am Morgen des 1. Weihnachtsfeiertages wird dann der zweite Teil der Geschenke ausgepackt.

Auch Ramon Roselly feiert Weihnachten mit der Familie. Der in einer Zirkusfamilie groß gewordene Schlagersänger sagte dem "OK Magazin", dass die Familie in den letzten Jahren immer einen Weihnachts-Zirkus in einer sächsischen Stadt veranstaltet habe, der in diesem Jahr abgesagt sei. Das sei natürlich schade, auf der anderen Seite sei es schön, mehr Ruhe und Zeit mit der Familie zu haben. Den Weihnachtsabend würden sie bei sich im Wohnwagen, mit einem Tannenbaum und vielen Geschenken, verbringen. Am 25. und 26. würden dann Verwandte besucht.