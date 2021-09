„Meine Schlagerwelt“ erklärt exklusiv So läuft die Schlagerchallenge 2021 von Florian Silbereisen ab!

Der große Traum eines Schlager-Newcomers wird am Samstag bei der großen Schlagerchallenge 2021 in der ARD und im ORF in Erfüllung gehen. Die Siegerin oder der Sieger gewinnt eine 15-minütige Live-Sendung direkt im Anschluss an die Eurovisionsshow. Vorher werden beide Kandidaten allerdings in musikalischen Duellen gegeneinander antreten und von Millionen Fernsehzuschauern sowie von Schlagerstars bewertet. Wir erklären hier das Prinzip der Show!