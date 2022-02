Als Mickie Krause seine Krebserkrankung öffentlich machte, brach eine Welle von Mitgefühl über den Sänger herein. So massiv, dass er am selben Abend in seiner Instagram-Story versuchte seine Fans und Kolleg*innen etwas zu beruhigen:

Anfang Januar wurde bei dem 51-Jährigen ein bösartiger Tumor in der Blase festgestellt, nur wenige Tage später folgte die Operation. Auch das ordnet Mickie Krause in einem Instagram-Video noch einmal ein: "Am 10. Januar wurde dieser Tumor erfolgreich in der Charité in Berlin-Steglitz entfernt. Deshalb lautet mein Appell an euch: Bitte geht zur Vorsorge, bitte geht zum Urologen. Ihr seht, es kann jeden erwischen, den Maurer, den Lehrer oder auch den Stimmungssänger."