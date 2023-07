"Ich halte mein Privatleben total privat", sagt Beatrice Egli im Interview mit "brisant". Die 35-Jährige hat eine steile Karriere in der Schlagerwelt hingelegt seit mehr als zehn Jahren.

Durch ihre hohe Präsenz im TV und den sozialen Medien ist die Öffentlichkeit an allem interessiert, was mit der sympathischen Schweizerin zu tun hat. Insbesondere zu ihrem Beziehungsstatus werden in der Boulevardpresse viele Gerüchte verbreitet.