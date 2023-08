Beide erzählen dem Blatt auch, dass dieser starke Bund auch und besonders in schwierigen Zeiten besteht. Als Julian bspw. nach der Trennung von seiner langjährigen Freundin an schlimmem Liebeskummer litt, war Papa Matthias für ihn da, spendete Trost und baute ihn wieder auf.

Da die beiden auch an ihrem Wohnort am Bodensee nur wenige Minuten voneinander entfernt wohnen, verbringen sie auch oft ihre Freizeit miteinander:

Fit muss insbesondere Matthias auch sein, denn bald steht für den 65-Jährigen ein echtes Highlight an. Am 16. September soll in Berlin für ihn "das wichtigste Konzert seiner Karriere" anstehen, das "Reimageddon". Hinter dem Begriff verbirgt sich der 1500. Auftritt in der langen Karriere des Schlagerstars: "Das wollen wir entsprechend feiern. Ich spiele alle meine Hits und habe tolle Gäste […] und natürlich ist auch Julian Teil des Programms."