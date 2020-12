Dadurch wird die Kommunikation mit Jakob deutlich erschwert, denn auf Rufe oder eine Hundepfeife reagiert er nicht. Wie also kommuniziert Kerstin Ott mit dem tauben Vierbeiner? Im Interview mit "Meine Schlagerwelt" hat sie es verraten.

Handzeichen geben und hoffen, dass er einen anguckt. Was anderes bleibt uns nicht übrig. (...) Wenn wir ihm was beibringen, entsteht das spontan. Die Grundsachen kann er schon.

Vor zwei Jahren retteten sie und ihre Frau den Labrador vor dem Tierheim. Die beiden waren bereits Hunde-erfahren, doch was ihnen mit Jakob blühte, hätten sie nicht erwartet. Alle zwei Stunden musste der Welpe raus. Auch Schuhe und einige Jacken fielen dem kleinen Hund zum Opfer, wie sie in einem früheren Interview verrieten. Dennoch bereuen die beiden es keine Sekunde, Jakob in die Familie aufgenommen zu haben. Das zeigt sich auch auf ihren Social-Media-Kanälen, wo der Labrador immer wieder zu sehen ist. Die Kommunikation ist mit ihm zwar schwieriger, aber Kerstin und Karolina gehen locker damit um.