Zugegeben: die Kulisse, in der Komiker Oliver Polak in seinem neuen ARD-Format „Gedankenpalast“ seine Gäste interviewt, ist etwas ungewöhnlich. Prominente Persönlichkeiten sitzen ihm nachts in einem dunklen Wald gegenüber und sprechen im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und die Welt. Die Themen werden vom Zufall bestimmt und vielleicht sorgt gerade das besondere Szenenbild dafür, dass die Stars offen und ehrlich aus ihrem Leben plaudern. Patrick Lindner war einer der ersten Gäste. Als es um das Thema „Geld“ geht, stellt Komiker Oliver Polak eine Frage, die wohl kaum ein Künstler gern beantwortet. „Patrick, wieviel Geld hast du auf dem Konto?“. „Nie zu viel eigentlich“, antwortet der bayrische Schlagerstar. Auf die Frage, ob er sich als reich bezeichnen würde, antwortet der 61-Jährige Sänger dann etwas ausführlicher.