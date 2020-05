Wenn Olaf Berger einlädt, dann kann man sich sicher sein, dass Unterhaltung pur auf dem Programm steht - und natürlich das Beste aus der Welt des Schlagers. Der Moderator wird sich bei "So wird der Sommer bei uns" am 27. Juni um 20:15 Uhr im MDR auf Entdeckungstour rund um einen der beliebtesten Seen Mitteldeutschlands begeben. Gar nicht so einfach, unter den vielen schönen und pittoreseken Gewässern in Mitteldeutschland einen Favoriten zu finden. Das muss Olaf Berger aber auch gar nicht, denn welcher der beliebteste See Mitteldeuschlands ist - das entscheiden die MDR-Zuschauer. Hier geht es zur Abstimmung: