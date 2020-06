Schlagerstar und Moderator Olaf Berger wird sich auf Entdeckungstour rund um einen der beliebtesten Seen Mitteldeutschlands begeben. Ausgewählt wurde der See durch die Zuschauer des Mitteldeutschen Rundfunks in einer Abstimmung. Einen kleinen Hinweis, wohin es geht und was Olaf Berger am schönsten See Mitteldeutschlands erwartet, möchten wir euch aber schon einmal geben: Dem Wakeboard-Trend kann sich auch Olaf Berger nicht entziehen. Ob er sich auf das Brett traut? Bei "So wird der Sommer bei uns" erwartet euch die Auflösung.