Uta Bresan und Maximilian Arland geben den Startschuss für den "Sommer bei uns"! Auf dem legendären Campingplatz am Süßen See im Mansfelder Land erleben die beiden verrückte Sommerabenteuer - ganz so wie die Camper der beliebten MDR-Doku-Soap "Holiday am süßen See", die in diesem Jahr in die mittlerweile vierte Runde geht. Wer die letzten Staffeln verpasst hat, findet hier die Folgen vom letzten Jahr zum Nachgucken: