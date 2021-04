In einem kleinen Frage-Antwort-Spiel, dass Sonia Liebing in ihrer Instagram-Story mit ihren Fans spielte, stellte sie Behauptungen über sich selber auf. Ihre Fans und Follower sollten daraufhin abstimmen, ob es die Wahrheit oder doch eine Lüge ist. Und so fragte sie: "Ich saß in jungen Jahren schonmal unverschuldet in der Zelle - Wahrheit oder Lüge?" Die meisten Fans hielten das für eine glatte Lüge. Nur 23% stimmten für Wahrheit und lagen damit goldrichtig. Sonia Liebing saß schonmal hinter Schloss und Riegel - allerdings nicht lange und eben auch unverschuldet. Später löste sie das Rätsel auf und erzählte, dass das Ganze in ihrer Jungend passiert sei. Sie war mit Freunden auf einem Supermarkt-Parkplatz, ein paar Jungs haben Fußball gespielt und gegen ein Tor geschossen, was ziemlich laut gewesen sei.