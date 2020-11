Sonntags um 13 Uhr ist bei MDR SCHLAGERWELT immer Zeit für das Kaffekränzchen. Dabei entlockt Schlagerweltmoderator Andreas Kallwitz den Stars in aller Regelmäßigkeit so manches Geheimnis. In dieser Woche hat er sich Schlagersängerin Sonia Liebing eingeladen.

Erst vor Kurzem überraschte sie mit dem Geständnis, dass ihr Mann auch ihr Stylingberater sei, weil er das bessere Auge dafür habe. Grund genug noch einmal genauer mit ihr auf das Thema einzugehen, schließlich steht Sonia immer wirklich top gestylt auf der Bühne. Mit Markus Liebing ist sie nun schon seit gut zehn Jahren glücklich verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Töchter: Emilia und Sophia. Moderator Andreas Kallwitz wird deshalb auch noch einmal nachhaken, was das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe ist. Es wird jedoch nicht nur um ihre eigene Familie gehen, sondern auch um ihre familiären Wurzeln. Die liegen nämlich auch in Polen. Ihre Großeltern wohnen noch da und sind unglaublich stolz auf ihre erfolgreiche Enkelin.

Familie ist sowieso DAS Thema für Sonia Liebing - auch in der Musik. Das kann man auf ihrem aktuellen Album "Absolut" ziemlich gut hören. Da gibt es zum Beispiel den Song "Mutterherz", den Sonia ihren Kindern gewidmet hat und den Titel "Für die Ewigkeit", bei dem sie wiederum an ihren Mann gedacht hat. Fragt man sich nur, was ihr Mann wohl zu der aktuellen Single „Ich will mit dir (nicht nur reden)“ sagt. Moderator Andreas Kallwitz wird es am Sonntag um 13 Uhr klären.