"Ich singe seit ich denken kann" , sagt die gebürtige Kölnerin über sich selbst. Auch ihre Liebe zum Schlager fing ganz früh an. Andy Borg, Roy Black und später auch Andrea Berg oder Semino Rossi waren die Helden ihrer Kindheit. Bereits als Elfjährige nahm sie ihren ersten Gesangsunterricht, war im Chor und Frontfrau der Schülerband.

Am liebsten hat mein Papa die Flippers gehört — ein Lieblingssong von ihm war ganz klar: Meine kleine Sonja.

Mit 15 Jahren begann die leidenschaftliche Sängerin nach der Schule in einem Café zu arbeiten: "Und da lief NUR Schlager!" Die Inhaberin des Cafés ist heute ihre Schwiegermama und stolze Oma von zwei Enkelinnen. Denn dort hat Sonia nicht nur ihr Herz an den Schlager verloren, sondern auch an ihren Markus. Zum familiären Glück genießt Sonia Liebing jetzt auch noch die große Chance, ihre Liebe zur Musik zu leben.