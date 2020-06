Was für ein Wochenende für Sonia Liebing. Am Samstag war sie zusammen mit ihrem Mann Markus (35) auf dem Weg in den Europapark nach Rust. Dort hatte sie am kommenden Tag einen Auftritt bei "Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross. Am Samstagvormittag dann der Schock: Auf der A6 bei Walldorf in Baden-Württemberg fuhr ihr Mann mit ihrem weißen Ford auf ein Stauende auf. Beide wurden dabei leicht verletzt und standen unter Schock. Ihre beiden Kinder (6 und 8 Jahre alt) waren bei dem Unfall glücklicherweise nicht dabei und haben von dem Drama nichts mitbekommen.