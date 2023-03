Am 31. März erscheint Sonia Liebings neue Single "Liebe ist für alle da" , auf die sich die Sängerin ganz besonders freut. Der Song, so Sonia, habe eine tolle Botschaft: "Es geht um die Liebe im Allgemeinen. Dass jeder Mensch auf diesem Planeten das Recht hat, geliebt zu werden. Egal, wie du aussiehst. Ob du braune Haare, blonde Haare hast, ob du eine Behinderung hast, klein, groß, dick oder dünn bist, oder, oder, oder. Liebe ist für alle da, das ist meine Message."

Sonia Liebing und ihr Ehemann Markus. Bildrechte: IMAGO/Future Image

Sonia Liebing ist seit 18 Jahren mit ihrem Mann Markus zusammen, seit 2012 sind die beiden verheiratet. Das Paar hat zwei Töchter. Über die Beziehung zu ihrem Mann erzählt die Sängerin in "Die Schlager des Monats", dass jeder Song, in dem sie über Liebe und Gefühle singe, an ihren Mann Markus gerichtet sei. Ihr Mann sei einfach ihr Seelenverwandter, sie könne nicht ohne ihn. Als Christin Stark Sonia nach einem Rezept für eine so lange und glückliche Beziehung fragt, antwortet Sonia: