Die Frau von Schlagersänger Lucas Cordalis , Daniela Katzenberger , ist Reality-Show-Darstellerin und lässt ihre Fan-Gemeinde auf ihren Social-Media-Kanälen an ihrem Leben teilhaben. Ehemann Lucas Cordalis ist auf ihrem Instagram-Account oft zu sehen, Tochter Sophia nur zu besonderen Anlässen wie zum Beispiel Mutter- und Vatertag. Vor kurzem ist auch Katzenbergers neue Staffel ihrer Doku-Soap "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" gestartet. Mit dabei: Ehemann Lucas Cordalis, Danielas Mutter Iris Klein und Tochter Sophia. Für den Umgang mit der Sechsjährigen gebe es allerdings klare Regeln, so Daniela Katzenberger.

Sophia macht nur mit, wenn sie Lust hat. [...] Sie würde nie von uns zu etwas überredet werden, was sie nicht machen möchte.

Sollte Sophia mal nicht vor die Kameras treten wollen, würde das auf jeden Fall respektiert werden, fügte Daniela Katzenberger hinzu. Doch Sophia scheint nach ihr zu kommen, so die "Katze". Man merke schon, dass sie Mamas Gene habe. Sogar die Geburt der Enkelin des 2019 verstorbenen Costa Cordalis wurde von Kameras begleitet. Im Podcast ihrer Eltern "Katze & Cordalis" sagte Sophia ihrem Papa, wie sie darüber denkt.

Also, Papa, ich finde das sehr cool, wie man einfach so eine echte Geburt sieht – und wenn ich mal groß bin, kann ich meinen Kindern zeigen, wie ich geboren wurde.

Sophia Cordalis bei ihrem Auftritt im "Adventsfest der 100.000 Lichter" 2021. Bildrechte: Das Adventsfest der 100.000 Lichter

Auch ihren ersten Auftritt in einer großen Fernsehshow hat Sophia bereits hinter sich. Im "Adventsfest der 100.000 Lichter" im November 2021 trat sie gemeinsam mit ihren Eltern auf. Während Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis "Jingle Bells" sangen, fuhr Sophia als Engel mit ihnen im weißen Schlitten vor und schloss sich dann zwei anderen Engeln auf der Bühne an. Ihren ersten Auftritt meisterte sie trotz großer Aufregung prima. Auch ihr Papa, Lucas Cordalis, war mit seinem Vater Costa bereits als kleiner Junge aufgetreten. Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger haben übrigens gerade den Song "Wir haben uns sowas von verdient" herausgebracht, der auf dem neuen Album des Sängers ist, das unter dem Namen "Lucas Cordalis" am 22. Juli veröffentlicht wird.