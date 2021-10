Nach dem gemeinsamen Auftritt von Jürgen Drews und Mickie Krause am 23. Oktober im SCHLAGERBOOOM 2021 häuften sich auf der Instagram-Seite von Jürgen Drews sorgenvolle Kommentare seiner Fans. "Sorry, lieber Jürgen, wir hatten das Gefühl, dass es dir nicht gut gegangen ist. Du warst nicht der Jürgen, den wir kennen. Pass auf dich auf!" oder "Du warst und bist der Beste aber irgendwann ist Schluss." Jetzt reagierte der Schlagersänger auf die Postings seiner Fans.

Mickie Krause und Jürgen Drews bei ihrem Auftritt. Bildrechte: imago images/Future Image

Auf jeden Fall war der Auftritt von "Onkel Jürgen" gemeinsam mit Mickie Krause und einem "Hitmedley" ein Highlight der Show. Während Mickie Krause förmlich über die Bühne fegte, war der Auftritt von Jürgen Drews etwas langsamer. Da "Onkel Jürgen" 76 Jahre alt ist und Mickie Krause gerade einmal 51, ist das völlig verständlich.



Im Sommer hatte der "König von Mallorca" öffentlich gemacht, dass er an der Nervenkrankheit Polyneuropathie leidet. Bei dieser Erkrankung funktionieren mehrere periphere Nerven, also etwa in den Armen und Beinen, nicht mehr richtig. Häufig kommt es dabei zu Kribbeln, Schmerzen und Taubheitsgefühlen in Beinen und Armen oder Muskelschwäche.



Am Rande der großen Schlagerstrandparty zum Geburtstag von Florian Silbereisen konnten wir mit Jürgen Drews über seinen Gesundheitszustand sprechen. Demnach seien die Auswirkungen der Krankheit noch verhalten. Zwar seien bestimmte Bewegungsabläufe etwas eingeschränkt und er sei etwas behäbiger als vorher, doch er könne noch weitestgehend normal laufen und sich auf der Bühne sogar noch drehen.