Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, hat sich Schlagersänger Tony Marshall mit dem Corona-Virus infiziert, obwohl er zwei Mal gegen Corona geimpft ist. Der 83-Jährige werde auf der Intensivstation behandelt und künstlich beatmet, sein Zustand sei kritisch, schreibt das Blatt. Tony Marshalls Manager Herbert Nold sagte der Zeitung:

Der 83-Jährige hatte im Frühjahr auf seine Corona-Impfung geraume Zeit warten müssen. Als Dialysepatient gehört er zu Risiko-Gruppe und sehnte die Impfung herbei. Da Anfang des Jahres der Impfstoff knapp war, musste auch der Sänger warten. Vor Ostern dann endlich hatte er die beiden Impfungen erhalten. Dem Online-Portal t-online sagte Tony Marshall damals, er fühle sich befreit und sicherer und hoffe, dass durch die Impfkampagne in Deutschland auch ein Stück Normalität wiedererlangt werden könne - gerade, was die Kulturbetriebe angehe.

v.l.n.r.: Marc, Pascal und Tony Marshall bei einem Auftritt 2021. Bildrechte: imago images/HOFER

Noch im Jahr 2016 brachte Tony Marshall stattliche 120 Kilogramm auf die Waage. Als bei ihm jedoch Diabetes festgestellt wurde, stellte der Schlagersänger seine Ernährung um. Vier Jahre später hatte Tony Marshall 35 Kilogramm abgenommen. Zu Beginn des Jahres 2019 erlitt Tony Marshall einen Schlaganfall und Nierenversagen und lag tagelang im Koma. Doch der Interpret von "Schöne Maid" rappelte sich wieder auf. Bereits in der Reha-Klinik sang er für die Patienten und deren Gäste, zwar im Rollstuhl, aber er sang. Ans Aufhören dachte Tony Marshall auch damals nicht.



Obwohl der Sänger Schmerzen in den Beinen hat, wegen seiner Diabetes regelmäßig seinen Blutzucker kontrollieren und dreimal in der Woche zur Dialyse muss, ist er im Sommer vorigen Jahres gemeinsam mit seinen Söhnen Pascal und Marc aufgetreten. Zu seinem Publikum sagte er: "Es geht mir gut".