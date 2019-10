Die Zeit um den Mauerfall 1989 war eine ganz besondere. Die Musik, die sie begleitete ebenso. Viele der Lieder, die uns damals begegneten, können wir auch heute noch auf Stichwort auswendig mitsingen. In der Sendung "Sound der Wende" werden diese Musik, diese Songs und ihre Geschichten im Zusammenhang mit dem schicksalhaften Jahr 1989 am Tag des Mauerfalls vor 30 Jahren am 9. November im MDR-Fernsehen präsentiert.