Spargelsalat

Spargel schälen, Schalen in einem Topf mit Wasser bedecken, 1 TL Salz,1 TL Zucker und Saft ½ Zitrone dazu.

Spargelschalen abgießen, Wasser auffangen und zurück in den Topf. Spargel in kleine Stücke schneiden, im Spargelwasser bissfest garen. Abgießen und Spargelwasser auffangen. Kartoffeln schälen und würfeln, im Spargelwasser garen.



Mayonnaise schlagen:

1 Eigelb in eine hohen Rührschüssel geben, je 1 gestrichener TL Salz + Zucker dazu, 2 EL Essig, 1 EL Senf dazu.

Mit dem Rührgerät aufschlagen, Sonnenblumenöl in einem dünnen Faden unter ständigem Rühren dazugeben, dass eine cremige Masse entsteht. Gehackte Petersilie dazugeben. Nun Spargel mit Mayonnaise und Kartoffeln vermengen und gut durchrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken.