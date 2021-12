Roland Kaiser darf Mitte Februar den nächsten Bundespräsidenten mitwählen. Der Schlagersänger gehört zu den 32 Wahlfrauen und -männern, die Mecklenburg-Vorpommern in die Bundesversammlung entsendet. Die SPD-Landtagsfraktion hatte den Künstler auf die Liste setzen lassen, die der Landtag in Schwerin beschloss.

SPD-Fraktionschef in Mecklenburg-Vorpommern

Die SPD sei dankbar und fühle sich geehrt, dass Kaiser - wie schon vor fünf Jahren - erneut Teil der SPD-Delegation aus Mecklenburg-Vorpommern zur Bundesversammlung sei. Der Sänger lebt zwar in Nordrhein-Westfalen, doch das ist für eine Nominierung nicht ausschlaggebend.

Kennen sich schon länger: Roland Kaiser und Frank-Walter Steinmeier (damals noch Außenminister) bei der Goldenen Henne 2014. Bildrechte: imago images/Tinkeres

Bei der Bundesversammlung kommen im Fünf-Jahres-Rhythmus alle Abgeordneten des deutschen Bundestages, sowie die gleiche Anzahl an Wahlleuten zusammen, welche von den Bundesländern entsandt werden. Unter ihnen sind auch immer wieder prominente Bürger aus den Bereichen Sport, Wirtschaft und Kultur. Neben Roland Kaiser war bei der letzten Bundesversammlung 2016 auch die Sängerin Katja Ebstein dabei.



Die nächste Bundesversammlung findet voraussichtlich am 13. Februar 2022 statt. Der amtierende Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erklärte in diesem Jahr, für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen.