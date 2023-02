David Garrett hat einige riesige Fangemeinde. Das da auch einige dabei sind, die es mit der Leidenschaft etwas übertreiben, ist nicht verwunderlich. Was der Geiger aber vor Kurzem in einem Interview erzählt hat, klingt wirklich verrückt. Im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" erzählt er im Gespräch mit Moderatorin Barbara Schöneberger von einer Stalkerin:

Jemand ist gerade bei mir jetzt auf Mallorca in meinem Garten, die ich nicht kenne. Seit zwei Jahren. Die steht dann immer mit ihrem Auto vor meinem Haus, macht dann Selfies bei mir im Garten.

Beobachten könne er die ganze Szenerie über sein Überwachungssystem. Dort sieht er, dass die Dame sich auch ziemlich viel Mühe mache, in seinen Garten zu gelangen: "Ich hab das ja abgesichert über einen Zaun", erzählt er, "das heißt sie steigt über den Zaun, jedes Mal, um sich in meinem Garten hinzusetzen und Selfies zu machen."

Erfüllt gern Autogramm- und Fotowünsche: David Garrett. Bildrechte: imago/Michael Schick

Der 42-Jährige nimmt die verrückte Geschichte aber erstaunlich gelassen. Unternehmen will er gegen die Einbrecherin erst einmal nichts. "Was soll ich machen? Einstweilige Verfügung? Nachher wird die noch grantig und dann ist die Scheibe beim nächsten Mal eingeschlagen." Unerkannt bleiben will der Eindringling auch nicht. Die Stalkerin veröffentlicht die Fotos sogar, erzählt Garrett: "Ich glaube sie erwartet eine Reaktion."