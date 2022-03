Peter Kraus war ein Mädchenschwarm. Bildrechte: dpa

Die Tournee soll am 4. Februar 2023 in Stuttgart starten und am 23. April in Heilbronn enden. Dazwischen liegen 21 Konzerte in ebenso vielen Städten in Deutschland und Österreich. Der Rock'n'Roll- und Schlagerstar war vor 60 Jahren als "der deutsche Elvis" bekannt geworden. Von seiner ersten Platte "Tutti Frutti" (erschienen 1956) wurden 100.000 Exemplare verkauft. Weitere Mega-Hit von Peter Kraus aus dieser Zeit sind "Wenn Teenager träumen", "Hula Baby" und "Sugar Baby". Bei seinen Auftritten flippten die Teenies aus und seine weiblichen Fans verzierten seine Autos mit Lippenstift. Die Jugendzeitschrift "Bravo" lieferte den Sänger 1959 sogar in Lebensgröße ins Haus - als Starschnitt in 15 Teilen.