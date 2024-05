Am Samstag, den 1. Juni 2024 (ab 20:15 Uhr im MDR und im ORF) wird das kleine, österreichische Dorf Mörbisch am See im Burgenland wieder zum "Epizentrum" der guten Laune und der fantastischen Musik. Auf der Seebühne geben sich zahlreiche nationale wie internationale Musik-Stars die Klinke in die Hand und wollen allen Fans vor Ort und an den TV-Geräten einen tollen Abend bescheren.

Bildrechte: imago images / Future Image