Dreimal die 20: Wenn Gerry Friedle, wie DJ Ötzi mit bürgerlichem Namen heißt, am 20. Juli zu seinem 20-jährigen Bühnenjubiläum bei der 20. Ausgabe der Starnacht am Wörthersee in der Arena in der Klagenfurter Ostbucht auftritt, wird es eine ganz besondere Nacht für ihn: Als die große Schlagerparty am größten See Kärntens zum ersten Mal stattfand, war er noch Zaungast - jetzt ist er mittendrin und Teil der großen Show! Für ihn ist der Auftritt in seiner Heimat eine Herzensangelegenheit: