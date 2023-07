Vor der Kulisse einer der schönsten Seen Österreichs präsentieren Barbara Schöneberger und Hans Sigl eine hochkarätig besetzte Starnacht. Das Musik-Spektakel mit nationalen und internationalen Stars wird für Stimmung unter den 7.500 Gästen vor Ort in der Klagenfurter Ostbucht und vor den Bildschirmen sorgen. Das Erste und der ORF übertragen die Show live am Samstag, den 8. Juli, ab 20:15 Uhr! Das deutsch-österreichische Moderations-Duo freut sich auf diese Gäste:

In Österreich hat die "Starnacht" eine lange Tradition. Die Veranstaltungen am Wörthersee und an der Donau und seit vergangenem Jahr auch wieder am Neusiedler See sorgen immer - nicht zuletzt auch durch die einmaligen Naturkulissen - national und international für Aufsehen.