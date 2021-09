Egal ob vom Wörthersee oder aus der Wachau: Die "Starnächte" sind ein Muss bei Schlager- und Volksmusikfans - entweder live vor Ort oder vor dem Fernseher. Am Samstag, den 25. September, ist die wunderschöne Wachau an der Donau wieder Gastgeber und malerische Kulisse der Starnacht. Der Campingplatz der kleinen österreichischen Gemeinde Rossatzbach hat sich in den vergangenen Tagen bereits in eine gigantische Musikevent-Landschaft verwandelt.