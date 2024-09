Am Samstag, den 21. September 2024 (ab 20:15 Uhr im MDR und im ORF) wird das kleine, österreichische Dorf Rossatzbach wieder zum "Epizentrum" der guten Laune und der fantastischen Musik . Auf der Bühne geben sich zum Herbstbeginn zahlreiche nationale wie internationale Musik-Stars die Klinke in die Hand und wollen allen Fans vor Ort und an den TV-Geräten einen tollen Abend bescheren. Neben internationalen Musikgrößen wie Aura Dione sind auch einige Schlagerstars mit von der Partie.

In Österreich hat die "Starnacht" eine lange Tradition. Die Veranstaltungen am Wörthersee und an der Donau und seit 2022 auch wieder am Neusiedler See sorgen immer - nicht zuletzt auch durch die einmaligen Naturkulissen - national und international für Aufsehen.