Premiere bei der Starnacht! Erstmals ist der Neusiedler See im österreichischen Burgenland Gastgeber der bunten Show. Mit vielen Stars wird live vom größten See Österreichs der musikalische Sommer eingeläutet. Am Samstag, den 4. Juni, verwandelt sich die Seebühne in Mörbisch in eine gigantische Musikevent-Landschaft.