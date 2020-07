Die legendäre "Starnacht am Wörthersee" präsentiert sich in diesem Jahr mal ganz anders. Barbara Schöneberger und Alfons Haider begrüßen die TV-Zuschauer vom Ausflugsschiff "Thalia" und zeigen nicht nur die schönsten Ecken des Wörthersees, sondern haben sich dazu noch viele Schlagerstars eingeladen - eben die "Stars am Wörthersee" .

Andreas Gabalier bei der "Starnacht" im Sommer 2018. Bildrechte: MDR/Peter Krivograd

Am, im und auf dem See begrüßen sie u.a. Maite Kelly, Semino Rossi, Ramon Roselly, DJ Ötzi, Laith Al-Deen und die Gruppe Matakustix. Auf dem Programm stehen viele neue Musikclips an den schönsten Plätzen rings um Klagenfurt am Wörthersee, interessante Anekdoten der prominenten Gäste und das eine oder andere Highlight internationaler Stars aus den Open Airs der vergangenen Jahre. So können wir z.B. mit Auftritten von Vanessa Mai, Alvaro Soler, Roland Kaiser, Helene Fischer oder Eros Ramazotti in Starnacht-Erinnerungen schwelgen.