Nach der zweijährigen pandemiebedingten Auszeit bringt die "Starnacht am Wörthersee" nicht nur wieder die großen Stars auf die Bühne – freuen darf sich das Publikum auch auf eine Moderations-Premiere, die auf der neuen sternförmigen "Starnacht"-Bühne gefeiert wird: An der Seite von Barbara Schöneberger ist erstmals Schauspieler Hans Sigl Gastgeber beim großen Open-Air-Abend am Wörthersee. Der 53-Jährige tritt die Nachfolge von Alfons Haider an, der bei der letzten Starnacht feierlich verabschiedet wurde.