Sommer, Sonne, See und Stars: Die Moderatorin Barbara Schöneberger und ihr österreichischer Kollege Alfons Haider begrüßen endlich wieder die "Stars am Wörthersee". Das sommerliche Hitfeuerwerk findet in diesem Jahr gleich auf mehreren Bühnen, unter anderem auf einem Schiff und auf einem Steg, in der Klagenfurter Ostbucht statt.



Am Samstag, den 24. Juli, um 20:15 Uhr im MDR sorgen große Schlagerstars mit ihren aktuellen Hits für unvergleichliche Stimmung. Mit dabei sind: