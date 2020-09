Seit März müssen wir alle mit den Beschränkungen durch Corona leben. Auch in der Unterhaltungsbranche lassen sich immer mehr etwas einfallen, um trotz der nötigen Beschränkungen Konzerte und Shows möglich zu machen. Natürlich kann in diesem Jahr die "Starnacht aus der Wachau" nicht, wie sonst, als Open-Air mit über 5.000 Besuchern stattfinden. Es gibt jedoch die Show "Stars in der Wachau", die ebenfalls von Barbara Schöneberger und Alfons Haider präsentiert wird, die sich prominente Stars eingeladen haben.

Ben Zucker gehört zu den musikalischen Gästen. Bildrechte: imago images / VIADATA Begrüßt werden die Gäste natürlich in der Wachau - genau auf dem Smaragdweg in der eigens errichteten Smaragd Lounge. Neben ganz viel Musik erzählt das Moderatorenduo allerlei Wissenswertes über die Wachau. So gibt es hier zum Beispiel einen Tresor voll mit dem wertvollsten Gewürz der Welt, dem Safran. Experte Bernhard Kaar baut dieses edle Gewürz an und bietet sogar Starterpakete feil - wer es also einmal versuchen will, ist bei ihm genau richtig.



Im Mittelpunkt der Show aber steht natürlich die Musik. Und dafür sorgen Ben Zucker, Simone und Charly Brunner, Beatrice Egli, Johnny Logan, Sarah Zucker, Feuerherz, Giovanni Zarrella, Chris Steger, Petra Frey, Zweikanalton und Julia Buchner.

Highlights aus den vergangenen Starnächten

Wiedersehen mit den Stars der vegangenen Starnächte gibt es unter anderen mit Umberto Tozi und einem Medley aus den Titeln "Ti amo", "Tu" und "Gloria" aus dem Jahr 2014, Peter Cornelius mit "Du entschuldige i kenn di" von 2017, Christina Stürmer mit ihrem Song "Millionen Lichter" vom vorigen Jahr, der Ersten Allgemeinen Verunsicherung und einem Medley von 2018 und einem Zusammenschnitt der Erfolgstitel von Andrea Berg aus der Starnacht 2019.

Alfons Haider musste die Maske fallen lassen

Kurz vor "Stars in der Wachau" musste Moderator Alfons Haider im wahrsten Sinne des Wortes die Maske fallen lassen. Bei "The Masked Singer Austria" steckte der 62-Jährige hinter der Maske des Steinbocks. Am Ende der zweiten Folge der allerersten Staffel der österreichischen Version von The Masked Singer musste, wie üblich, ein Promi die Maske fallen lassen. Es traf den Steinbock und damit Alfons Haider. Doch der nahm es sportlich.