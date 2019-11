Emotionaler Heiratsantrag von Stefan Mross beim "Adventsfest der 100.000 Lichter"

Ein feierlicher Höhepunkt der Eurovisionsshow war das Eintreffen des Friedenslichts aus der Geburtsgrotte in Bethlehem, das wieder an den tiefen Sinn von Weihnachten erinnern soll. Gemeinsam mit den Stars der Show gibt Florian Silbereisen das Friedenslicht weiter bis, so der Showmaster, "mindestens 100.000 Lichter brennen". In vielen Ländern ist das Friedenslicht aus Betlehem zum Symbol des Weihnachtsfriedens geworden, das die Menschen über Kontinente, Landes-, Kultur- und Religionsgrenzen hinweg miteinander verbindet.