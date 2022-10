Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross gehen in ihrer Beziehung aktuell durch schwere Zeiten. Zumindest, wenn man den Schlagzeilen der letzten Wochen und Monate Glauben schenken darf. Von Ehe-Krise war zu lesen. Bei Florian Silbereisens Schlagerjubiläum herrschte jedoch Harmonie auf der Bühne. Gemeinsam sangen sie ihre neue Single "Das Tattoo auf meiner Haut" und wirkten so vertraut wie immer.

Florian Silbereisen im Gespräch mit Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Erschienen ist der Song bereits vor einem Jahr auf Anna-Carinas Album "Träumer", am Freitag erschien er als Single, nur einen Tag darauf gab es die TV Premiere beim großen Schlagerjubiläum. Was für ein Statement! Auf der Bühne gab es dann auch zarte Berührungen und tiefe Blicke in die Augen. Kein Wunder, schließlich heißt es in dem Song:



Und das bleibt wie unsere Liebe für immer da

Und das bleibt, weil ich dich niemals verlieren mag



Doch haben die Schlagzeilen der letzten Wochen Spuren hinterlassen? Florian Silbereisen hakte nach.