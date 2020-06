Doch die Ruhe wich schnell einer großen Aufregung, denn im Anschluss gingen beide getrennt in den Backstagebereich, um sich für ihre Hochzeit fertig zu machen. Die Zuschauer waren immer dabei, schließlich hatte Florian Silbereisen mit MDR-Moderatorin Sarah von Neuburg die perfekte Hochzeitsreporterin an Bord.

Sie fing auch ein, wie die beiden Verlobten so langsam aber sicher nervöser wurden. „Ich kann schon kaum noch sprechen, ich bin tierisch aufgeregt“, sagte die Braut Anna-Carina Woitschack, während sie von ihrer Stylisten das Braut-Make-Up verpasst bekam.

Um kurz nach 23:00 Uhr war es dann soweit: Zum Hochzeitsmarsch kam die Braut in einer traumhaften Pferdekutsche zum Traualtar gefahren. Dort wartete schon ein sichtlich emotionaler Stefan Mross in einem Dunkelgrau-gemusterten Sakko und erwartete seine elegante Braut.

Am Ende war es die Standesbeamtin Frau Hetzer, die am Ende die Fragen aller Fragen stellte und auf die beide nur eine ganz klar Anwort wussten: "Ja, ich will"!