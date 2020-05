Der Entertainer hatte der Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack Ende November in der ARD-Show "Adventsfest der 100.000 Lichter" auf Knien einen Antrag gemacht. Die 27-Jährige war überwältigt und musste sich immer wieder die Freudentränen trocknen. Ein großer Strauß dunkelroter Rosen für Anna-Carina machte die Zeremonie perfekt. Der Moderator der Show, Florian Silbereisen, freute sich mit den beiden und sagte zu, ihr Trauzeuge zu sein. Am 6. Juni soll nun das wegen der Corona-Pandemie verschobene nächste Fest mit Florian "Schlagerlovestory 2020 - Die total verliebte Frühlingsshow" nachgeholt werden.

Die Fans von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack können bestätigen, dass sich die beiden für ihre Fans in der Zeit des Abstand-Haltens von ganzem Herzen engagiert haben. Immer wieder luden sie zu Wohnzimmer-Konzerten ein, immer wieder ließen sie ihre Fans an ihrem Leben teilhaben. Am 3. Mai nun gab es die erste "Immer wieder sonntags"-Ausgabe in diesem Jahr, wenn auch ohne Publikum.